São Paulo confirma que Wellington terá joelho operado O São Paulo divulgou nota em seu site oficial, no final da tarde desta terça-feira, para confirmar que o volante Wellington terá de ser submetido a uma cirurgia em seu joelho esquerdo. O jogador sofreu uma entorse no treino realizado na manhã desta terça, no CT da Barra Funda, e um exame realizado posteriormente confirmou que ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior.