São Paulo confirma Rogério Ceni para jogo após pancada

Durou pouco a preocupação do São Paulo em não poder contar com Rogério Ceni para o jogo contra o Atlético-MG, no Independência, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de deixar o treino por causa de uma pancada na mão esquerda, o jogador conversou com o médico do clube, José Sanchez, e informou que estará apto para entrar em campo no domingo.

A principal preocupação é que Rogério, que teve a mão prensada entre a trave e a bola após fazer uma defesa, tivesse alguma luxação que o obrigasse a ficar com a região imobilizada, mas uma rápida conversa entre o capitão e o médico sanou as dúvidas.

"Foi só um trauma, ele disse que joga no domingo", afirmou Sanchez em rápida passagem pela sala de imprensa nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Assim, Rogério, que deixou a atividade, fará apenas sessões de gelo.

Com isso, o drama do técnico Muricy Ramalho para montar o time para a partida diminui um pouco. Já são oito desfalques para o jogo, fundamental para a equipe manter a esperança de se aproximar do líder Cruzeiro, cuja distância na tabela é de sete pontos.

Kaká, Souza e Alvaro Pereira estão com as seleções de Brasil e Uruguai; Ademilson integra a equipe olímpica, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Paulo Miranda estão fora por suspensão e Rafael Toloi se recupera de estiramento muscular. Lucão, outro que vinha fora por questões físicas, treinou normalmente e está à disposição.