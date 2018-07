São Paulo confirma venda de polivalente Jean para Fluminense

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou na tarde deste sábado a venda do volante/lateral Jean para o Fluminense. Segundo a diretoria são-paulina, a negociação do jogador de 25 anos gira em torno de R$ 6 milhões. E ele, inclusive, já começou a treinar no clube carioca, que faz a pré-temporada em Mangaratiba (RJ).

"O Jean é um jogador de muita qualidade e tem tudo para repetir no Fluminense o mesmo desempenho que apresentou aqui", afirmou o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista. "Essa mudança de ares será muito importante para a sequência da carreira dele."

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Jean estreou no time profissional em 2005. Mas, depois de ser emprestado para outros clubes, começou a ganhar chances reais com a camisa são-paulina a partir de julho de 2008. Foram 205 partidas no período, com 12 gols marcados.

Além de Jean, o Fluminense negocia com outro jogador do São Paulo: o lateral-esquerdo Carleto. Antes disso, o clube carioca já contratou três reforços para 2012: o lateral-direito Bruno (ex-Figueirense), o meia Wagner (ex-Gaziantepspor) e o zagueiro Anderson (ex-Atlético-GO).