São Paulo conquista acesso para a elite do Brasileiro Feminino

O São Paulo conseguiu o acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste sábado, no Pacaembu, a equipe venceu o Taubaté por 3 a 0 e garantiu uma vaga na semifinal da Série A2.

Os gols do São Paulo foram marcados por Bruna, Ary e Valéria. A equipe tinha perdido o duelo de ida por 1 a 0 no último domingo, na primeira e até agora única derrota tricolor no campeonato.

Neste sábado, o São Paulo marcou dois gols logo no primeiro tempo: aos 19 e 46 minutos. A equipe fez o terceiro aos 30 da etapa final.

O técnico Lucas Piccinato escalou a equipe titular com: Carla; Bruna, Thaís, Rayane e Natane; Cris, Yaya e Ary; Jaqueline, Ottilia e Valéria. A principal jogadora do São Paulo, Cristiane, se recupera de lesão sofrida quando disputava a Copa do Mundo com a seleção brasileira.