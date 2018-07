São Paulo consegue antecipar jogo com o Atlético-GO e terá Cueva

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira uma alteração na data do confronto entre Atlético Goianiense e São Paulo, em Goiânia, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que estava marcado para o dia 6 de novembro, uma segunda, vai acontecer dois dias antes, ainda sem lugar definido.

O pedido de mudança foi feito pelo São Paulo por conta da convocação do meia Cueva para a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que vai defender o Peru contra a Nova Zelândia e terá que se apresentar ao time nacional no dia 6.

O jogador é considerado peça-chave para o time do técnico Dorival Junior, que luta para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Por causa dos jogos contra os neozelandeses, Cueva não estará à disposição do São Paulo para as partidas da 33.ª à 35.ª rodadas - contra Chapecoense (dia 9 de novembro), Vasco (12) e Grêmio (15).

A ausência do peruano nestas partidas deve intensificar a busca por espaço no time de Dorival Junior. Lucas Fernandes, que perdeu espaço por render menos que os esperado em partidas recentes, deve lutar pela vaga junto com Thomaz, Shaylon e Maicosuel. O volante Jucilei, que voltou a ser titular no último jogo do São Paulo, também quer espaço.