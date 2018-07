São Paulo consegue virada e soma a segunda vitória seguida no Paulistão

PRESIDENTE PRUDENTE - O São Paulo ganhou de virada do Oeste, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente. Foi a segunda vitória são-paulina em duas rodadas disputadas no Paulistão, depois dos 4 a 0 sobre o Botafogo na estreia, o que mantém o time na primeira posição do campeonato - o rival de Itápolis segue sem pontuar.

A diretoria do Oeste optou por levar o jogo para Presidente Prudente para arrecadar mais com a venda de ingressos - o Estádio dos Amaros, em Itápolis, comporta apenas 15 mil torcedores, diante dos 45 mil lugares do Eduardo José Farah. Mas a insistente chuva que caiu nesta quarta-feira acabou afastando um pouco a torcida são-paulina: foram 8.001 pagantes.

Ainda sem contar com importantes reforços, como o volante Fabrício e o meia Jadson, o técnico Emerson Leão optou por repetir a mesma escalação da estreia. Mas foi o Oeste quem começou melhor, criando uma ótima chance já aos quatro minutos, quando Mazinho aproveitou o contra-ataque e cruzou para a área, onde o goleiro Denis evitou o gol de Fernandinho.

A resposta são-paulina veio aos oito minutos, quando Luis Fabiano chutou quase sem ângulo e a bola bateu na trave. O mesmo Luis Fabiano teve outra boa chance aos 12, ao cabecear sozinho dentro da área para uma bela defesa do goleiro. O primeiro gol, no entanto, foi do Oeste. Aos 27, Tadeu aproveitou a sobra após a cobrança de escanteio e abriu o placar.

A virada são-paulina foi fulminante, com dois gols marcados em menos de um minuto. Aos 31, o zagueiro Cris fez gol contra, após a bola cabeceada por Edson Silva, e deixou tudo igual no placar. E aos 32, Wellington arranjou uma bonita jogada, invadiu sozinho a área e tocou com categoria na saída do goleiro Zé Carlos, fazendo 2 a 1 para o São Paulo.

No intervalo, Leão resolveu mexer no time do São Paulo, tirando o atacante Fernandinho para a entrada do meia Maicon, o que fez com que Lucas jogasse mais adiantado, ao lado de Luis Fabiano no ataque. E foi justamente de Maicon a primeira boa chance são-paulina do segundo tempo: aos seis minutos, ele chutou de longe e assustou o goleiro Zé Carlos.

O São Paulo diminuiu o ritmo, enquanto o Oeste tentava chegar ao empate. Aos 15 minutos, por exemplo, Tadeu chutou forte e exigiu boa defesa de Denis. Diante disso, Leão resolveu mexer novamente, trocando Cícero por Casemiro. Do outro lado, o técnico Estevam Soares optou por atacar, colocando o meia-atacante Wanderson no lugar do zagueiro Gualberto.

Com espaço para o contra-ataque, o São Paulo desperdiçou algumas chances até conseguir marcar o terceiro gol. Mas Lucas fez uma linda jogada individual, aos 31 minutos, e ampliou a vantagem são-paulina, praticamente definindo o jogo. O Oeste ainda diminuiu, novamente com Tadeu, já aos 46, mas não evitou a sua segunda derrota seguida no Paulistão.

OESTE 2 X 3 SÃO PAULO

OESTE - Zé Carlos; Cris, Adriano Alves e Gualberto (Wanderson); Osvaldir, Dionísio, Batista (Assizinho), Roger e Fernandinho; Mazinho e Tadeu. Técnico: Estevam Soares.

SÃO PAULO - Denis; Piris, Rhodolfo (João Filipe), Edson Silva e Cortês; Wellington, Denilson, Cícero (Casemiro) e Lucas; Fernandinho (Maicon) e Luis Fabiano. Técnico: Emerson Leão.

Gols - Tadeu, aos 27, Cris (contra), aos 31, e Wellington, aos 32 minutos do primeiro tempo; Lucas, aos 31, e Tadeu, aos 46 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo Rogério.

Cartão amarelo - Dionísio, Piris e Wellington.

Renda - Não disponível.

Público - 8.001 pagantes.

Local - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP).