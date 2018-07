São Paulo conta com a torcida para reagir diante do Atlético-PR

SÃO PAULO - Que vencer o Atlético-PR nesta quinta-feira às 19h30 no Morumbi é essencial para o São Paulo ganhar oxigênio na luta para fugir das últimas posições todo mundo sabe. O que fica difícil imaginar é o cenário no Morumbi caso o time tropece e afunde ainda mais na classificação, fato que assusta a torcida e faz o fantasma do rebaixamento rondar cada vez com mais força o clube. "Uma derrota seria muito pesada, não quero nem pensar nisso", diz o volante Fabrício.

As consequências de um eventual tropeço em casa são imprevisíveis. O Tricolor perdeu seus últimos seis jogos como mandante e se vê pressionado a conseguir a vitória sobre um adversário que vem de seis jogos de invencibilidade (quatro vitórias e dois empates).

A diretoria teme que um novo resultado negativo desencadeie uma série de protestos da torcida contra jogadores e o presidente Juvenal Juvêncio e traga ainda mais instabilidade para as próximas partidas. Até mesmo Paulo Autuori, que ainda não conseguiu transformar o seu discurso em prática, pode ver as críticas ao seu trabalho aumentarem.

O treinador e apoia suas esperanças no que enxerga ser uma "evolução consistente" que começou a ser apresentada na excursão internacional e apareceu especialmente no segundo tempo contra a Portuguesa, quando o time empatou o jogo e criou boas oportunidades de virar o marcador.

Mesmo com a derrota no Canindé, Autuori gostou do que viu e agora trabalha para conseguir manter o padrão da etapa final. "A falta total de poder de reação após sofrer gols era algo que acontecia antes e já não vejo assim. É preciso uma atitude de coragem, ela é fundamental para situações como essas e para assimilar as críticas e reverter o quadro."

Enquanto o time trabalha em campo, a diretoria se esforça para conseguir levar a torcida de volta ao Morumbi e lançou já para a partida desta noite uma promoção que valerá até o fim do Brasileiro: os ingressos de arquibancada custarão R$10 (e R$2 para sócios-torcedores).

A medida surtiu efeito e a venda disparou; mais de dez mil bilhetes foram vendidos antecipadamente e a expectativa é de que o torcedor se anime a empurrar o time neste momento crítico.

Autuori, no entanto, diz que a medida precisa da colaboração do time. "A realidade é que o torcedor é fundamental em qualquer lugar do mundo e em qualquer circunstância. Se ele não vai, é porque não está tendo motivos para isso. Quem dá motivos é a equipe."

MESMA BASE

A boa atuação no segundo tempo contra a Portuguesa fará o treinador repetir a escalação. Isso quer dizer que Rodrigo Caio continuará improvisado na zaga – Paulo Miranda e Edson Silva estão fora por lesão – e Aloísio, mesmo muito criticado por ter posto a mão na bola em uma cobrança de falta de Ganso que entraria direto e daria o empate contra a Lusa, serão mantidos na equipe. A única alteração será a entrada de Clemente Rodríguez no lugar do suspenso Douglas.

Apesar de ser lateral-esquerdo, ele é destro e já jogou pela direita. "A experiência dele será importante", diz Autuori.