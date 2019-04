São Paulo conta com cinco campeões brasileiros no elenco para lutar pelo título

O São Paulo conta com cinco jogadores que conquistaram o Campeonato Brasileiro para buscar a sétima conquista no torneio. São eles: Tchê Tchê, Willian Farias, Hernanes, Everton e Biro Biro. A estreia será neste sábado, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, diante do Botafogo.

Em 2007 e 2008, Hernanes foi um dos destaques da equipe do técnico Muricy Ramalho, hoje comentarista de TV. O meia não está confirmado para a partida deste sábado por problemas físicos.

Assim como o camisa 15, o meia Tchê Tchê também é bicampeão nacional. Ele conquistou o Brasileirão pelo Palmeiras em 2016 e 2018 - antes de seguir para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador fará a sua estreia no meio de campo, provavelmente no lugar de Liziero.

"O Campeonato Brasileiro é muito disputado, um dos torneios mais equilibrados do mundo. Por isso temos que entrar firmes desde a primeira rodada. A competição é longa, mas os pontos conquistados no início têm o mesmo peso da reta final", avaliou Tchê Tchê.

O volante Willian Farias reforçou o Cruzeiro, campeão em 2014. O atacante Biro Biro integrou o elenco do Fluminense que faturou a competição nacional de 2012. Já o meia-atacante Everton integrou o time do Flamengo na conquista de 2009, quando o São Paulo brigou pela taça até a reta final.

"Agora, quero conquistar o Brasileirão pelo São Paulo. Em 2018, tivemos bons momentos na competição e brigamos pela parte de cima da tabela. E queremos o São Paulo nas primeiras colocações sempre, disputando o título", disse o camisa 22.