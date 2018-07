São Paulo contrata atacante que disputava a Série D do Brasileiro

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contrastação por empréstimo até o fim do ano do atcante Getterson, de 25 anos, que se destacou no Campeonato Paranaense pelo J. Malucelli, time de Curitiba que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou cinco gols e deu quatro assistências pelo clube no Estadual desta temporada.

Getterson fechou contrato e se apresentou nesta quarta-feira no CT da Barra Funda junto com Christian Cueva, meia do Toluca trazido por R$ 8,8 milhões, em vínculo de quatro anos. No mesmo dia o clube confirmou o retorno de Wilder Guisao ao time mexicano após um ano de empréstimo, além da saída de Auro, emprestado ao Sport até o fim do ano. O lateral, aliás, já até treinou com a equipe pernambucana na tarde desta quarta-feira.

Segundo o clube, o reforço veio após estudos do departamento de análise de desempenho do clube. Getterson passou por avaliações, em processo semelhante ao de Ytalo, ex-Osaco Audax. O novato tem como característica as jogadas em velocidade pelos lados do campo.

"O Getterson é uma aposta do clube, e que alia velocidade e força com boa conclusão. Com essas características, a comissão técnica acredita que o jogador vai compor bem o elenco", afirmou o diretor executivo de futebol do São Paulo, Gustavo Vieira de Oliveira, ao site oficial da equipe.

O atacante começou no PSTC, de Londrina, e teve passagens por Coritiba e Inter. Na maior parte da carreira Getterson defendeu times paranaenses, como Toledo, Cascavel e Cincão.