São Paulo contrata atacante Denilson, do Avaí, por empréstimo

O São Paulo acertou mais uma contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante Denilson, que estava no Avaí, é o novo reforço da equipe. A informação foi divulgada pelo clube catarinense no mesmo dia que o tricolor apresentou o meia Maicosuel com um contrato de três anos no Morumbi.

Denilson começou a carreira no Fluminense e pertence ao Granada, da Espanha. Aos 21 anos, estava emprestado ao Avaí e até enfrentou o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Chamou a atenção dos dirigentes do Morumbi e chega em um empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

O tricolor já vinha procurando no mercado um jogador que pudesse atuar no ataque pelos lados do campo. Com o acerto, Denilson foi sacado da equipe que enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira e deve chegar ao São Paulo na sexta-feira para treinar com seus novos companheiros.

Com isso o São Paulo acerta seu segundo reforço na semana. Maicosuel também foi contratado e já está inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e foi relacionado para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira. Com os dois jogadores, o clube do Morumbi já se prepara para o restante da temporada e até para possíveis saídas de jogadores na janela de transferências.