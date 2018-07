São Paulo 'contrata' garoto de 15 anos que se destacou na Copinha

Por não ter 16 anos, ele sequer pode assinar contrato profissional. Assim, vai ter que esperar até ser oficialmente um jogador do São Paulo. O Grêmio Prudente nada poderia fazer para impedir sua saída e até colaborou com o acerto, feito pelo novo diretor técnico das categorias de base do São Paulo, Júnior Chávare.

"Fico feliz por tudo que está acontecendo. Não esperava ser tudo tão rápido. Mas, quero aproveitar o máximo a oportunidade para poder crescer no futebol. Agradeço ao Grêmio Prudente e ao (técnico) Geraldo Meira pela confiança e oportunidade", diz garoto.