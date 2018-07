São Paulo contrata jovem atacante do Penapolense para a Libertadores

O São Paulo acertou a contratação do atacante Silvinho, que defendeu o Penapolense no Paulistão, e já o inscreveu para a disputa da Libertadores, ocupando o lugar do volante Casemiro, que está emprestado para o Real Madrid. "Como o prazo se encerrava nesta terça, avançamos na negociação, concluímos e já inscrevemos o jogador", explica João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do clube.

Silvinho é um atacante de velocidade, que atua pelos lados do campo, e chega para ser mais uma opção para o técnico Ney Franco. Contra o próprio São Paulo, em duelo no último domingo, no Morumbi, válido pelas quartas de final do Paulistão, ele foi muito bem e infernizou a zaga - o jogo terminou com vitória são-paulina por 1 a 0.

"Já vínhamos acompanhando alguns jogadores do futebol do interior e ele chamou a nossa atenção. É um jogador que pretendemos utilizar, mas claro que a opção de escalação é do técnico", afirma João Paulo de Jesus Lopes. O atleta usará a camisa 22.

O Boletim Informativo Diário da CBF oficializou nesta terça-feira a contratação pelo São Paulo do jogador que está com 22 anos. Silvinho nasceu em Guajará-Mirim, em Rondônia, e foi formado nas categorias de base do Corinthians. O atleta pertence ao Grupo DIS.