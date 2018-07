São Paulo contrata lateral direto da seleção do Paraguai

SÃO PAULO - O Brasil foi eliminado da Copa América, mas o São Paulo continua representado na competição. Isso porque, nesta terça-feira, o clube paulista acertou a contratação de Ivan Piris, lateral-direito reserva da seleção paraguaia.

Piris, de 22 anos, foi um dos destaques do Cerro Porteño na Copa Libertadores deste ano, chegando com a sua equipe até às semifinais. Nesta fase, o time paraguaio foi eliminado pelo Santos.

"Há meses estamos trabalhando sigilosamente nessa contratação e vê-la coroada com êxito nos alegra bastante. O Piris é um atleta jovem e de muito potencial. Com certeza agregará muita qualidade ao nosso grupo", disse o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

O São Paulo tinha a concorrência estrangeira pelo jogador. Tottenham, Benfica, Porto, Bologna e Udinese queriam o jogador, de acordo com o próprio clube paulista. Para fechar com o jogador, o São Paulo recorreu a investidores. Piris, porém, só chega ao Morumbi após o término da Copa América. Ainda que perca a semifinal, o Paraguai jogaria a decisão do terceiro lugar no sábado.

Revelado pelo próprio Cerro Porteño, Piris defendeu a seleção do Paraguai no Sul-Americano e no Mundial Sub-20 de 2009. Ele chega ao São Paulo para disputar posição com Jean, que é volante improvisado por ali, e tentar resolver um problema crônico. Desde que Ilsinho deixou o clube em 2007, nenhum lateral-direito de ofício conseguiu se acertar por ali.

Piris é o terceiro reforço anunciado pelo São Paulo para o segundo semestre. Antes dele, chegaram Cícero e Denílson. Marcelo Cañete, do Boca Juniors, mas que estava na Universidad Católica, já fala como jogador tricolor, mas o clube paulista ainda não confirma a transação.