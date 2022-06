São Paulo tenta superar oscilação para bater Coritiba, único 100% em casa no Brasileirão

É verdade que o São Paulo não perde há 13 jogos, mas a longa invencibilidade não esconde desempenhos ruins do time nesta sequência de jogos. O rendimento no empate em 1 a 1 com o Avaí na última rodada, pelo Brasileirão, frustrou o torcedor tricolor. A equipe do técnico Rogério Ceni ainda não venceu longe do Morumbi na competição e tenta sua primeira vitória como visitante diante do Coritiba, único com 100% de aproveitamento em casa, às 20h, no Couto Pereira.

"Sei bem como é. O Coritiba é muito forte lá dentro, já estive daquele lado e sei que o torcedor apoia o tempo todo. Mas aqui no São Paulo, todos estão preparados para essa partida", comentou o lateral-direito Rafinha, que foi revelado no clube paranaense.

A oscilação do São Paulo ainda é motivo de alerta no Morumbi. Depois da semana livre para treinos na semana passada, a expectativa era de um desempenho mais convincente diante do Avaí. No entanto, a atuação da equipe decepcionou o técnico Rogério Ceni, que não escondeu seu incômodo especialmente após a cobrança de pênalti errada de Calleri.

"O resultado foi péssimo. A apresentação depois do pênalti foi péssima. Depois que perdemos, baixamos a cabeça, desistimos do jogo. Até então estava tranquilo, mas depois disso perde a confiança e voltamos decepcionados para casa".

A briga entre São Paulo e Coritiba nesta quinta-feira é pelas primeiras posições na tabela. O time paulista está em sexto, enquanto a equipe paranaense ocupa a quarta colocação, ambos com os mesmos 14 pontos. Rogério Ceni contará com a volta do lateral-direito Rafinha e do meia Igor Gomes, que cumpriram suspensão na última rodada. Já o volante Andrés Colorado é dúvida para a partida, assim como meia Alisson. Ambos tratam de lesões musculares. Já Arboleda segue com a seleção do Equador. Enquanto isso, Gabriel Sara, Nikão e Talles Costa seguem em tratamento médico.

A defesa do São Paulo vai precisar ficar de olho no atacante Igor Paixão, de apenas 21 anos, e candidato à revelação do Brasileirão. Observado por clubes brasileiros e do exterior, o jovem jogador já marcou três gols na competição, é o líder em dribles e o quinto que mais finalizou certo, segundo números da plataforma Footstats.

CORITIBA X SÃO PAULO

CORITIBA - Alex Muralha; Natanael (Guillermo), Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo e Thonny Anderson; Fabrício Daniel, Adrián Martinez e Igor Paixão. Técnico - Gustavo Morínigo.

SÃO PAULO - Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano (Eder) e Calleri. Técnico - Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Couto Pereira.

TV - Premiere.