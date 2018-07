São Paulo corre para ter Toloi no sábado e promove dois garotos

O zagueiro Rafael Toloi, do São Paulo, iniciou nesta segunda-feira tratamento para se recuperar de uma lesão no ombro e poder enfrentar o Joinville, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor aproveitou o dia de folga no São Paulo para ser submetido a um exame de ressonância magnética, que apontou o problema.

Segundo o clube, o atleta já começou trabalhos de fisioterapia. Nos próximos dias as atividades serão em período integral para que o defensor possa jogar no sábado, contra o Joinville, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida a esperança do técnico Milton Cruz é também voltar a contar com o meia Michel Bastos, que tenta recuperar a forma física.

A partir desta terça-feira o São Paulo tem dois novos jogadores no elenco. A comissão técnica promoveu dois jogadores das categorias de base, ambos da equipe sub-20 do clube. O atacante João Paulo foi o artilheiro tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, com sete gols, e junto ele sobe ao time principal o lateral-esquerdo Matheus Reis.

Os dois suprem posições carentes do elenco atual. O setor ofensivo está sem Alan Kardec, que se recupera de cirurgia no joelho direito, e na lateral, como o reserva Carlinhos está em recuperação de uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda, o garoto fica como opção para a vaga do titular, Reinaldo.

"São jogadores que têm qualidade e já mostraram isso na base. O Matheus Reis já foi emprestado ao Atlético Sorocaba e foi muito bem lá, enquanto o João Paulo se destacou na Copa São Paulo. Eles se juntam ao elenco para se adaptarem ao profissional, porque uma coisa é jogar na base e outra aqui. Eles serão lapidados e serão importantes durante a temporada", disse o técnico Milton Cruz ao site oficial do clube.