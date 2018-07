São Paulo corre para trazer reforço até segunda-feira

O São Paulo tem até segunda-feira para conseguir fechar a contratação de reforços para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. O regulamento da competição exige que o clube apresente a relação de inscritos até 48h antes do primeiro jogo pela etapa seguinte do torneio, que no caso está marcado para quarta-feira, contra o The Strongest, da Bolívia, no Pacaembu.

Por isso a diretoria quer conseguir a contratação de um zagueiro até segunda-feira. O técnico Edgardo Bauza revelou nesta quinta-feira em entrevista ao SporTV que o clube está perto de trazer um defensor argentino. "Daqui a pouco vocês vão saber, estamos tentando fechar essa operação e não quero atrapalhar isso", disse, sem revelar nomes.

O diretor-executivo de futebol, Gustavo Oliveira, confirmou a procura pelo defensor. "Quero deixar claro que é uma possibilidade, não digo nem probabilidade. É preciso ter em vista o fechamento da data de inscrição da Libertadores e cuidar do processo de formação do elenco", afirmou o dirigente nesta quinta-feira. "A gente trabalha sempre em sigilo porque essas negociações nunca são retilíneas", disse.

Como disputou a pré-Libertadores, o São Paulo enviou à Conmebol uma lista preliminar de 25 inscritos. Para a próxima etapa, a fase de grupos, será permitido acrescentar mais cinco atletas, para chegar ao número máximo de 30. Na primeira relação o clube colocou cinco zagueiros: Rodrigo Caio, Breno, Lucão, Lyanco e Lugano. Desses, os dois últimos ainda não atuaram pelo torneio.

Os possíveis acréscimos à lista preliminar devem ter a presença, além do possível reforço, do atacante Kelvin, apresentado nesta quinta-feira. Do elenco atual ficaram fora da inscrição para a pré-Libertadores o atacante João Paulo, que se recupera de fratura na perna direita, e os laterais Auro e Matheus Reis. Outro lateral, Reinaldo, está acertando a saída do clube para ser emprestado para a Ponte Preta.