São Paulo critica projeto do Corinthians para a Copa

Durante o evento, Ricardo Teixeira foi sabatinado por empresários de diferentes ramos do mercado, assim como por dirigentes esportivos. E o diretor jurídico do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves, indagou o presidente da CBF sobre os possíveis problemas do projeto de estádio do Corinthians, em Itaquera.

Entre os entraves, estão o gasoduto da Petrobrás que atravessa o local, as falhas no projeto arquitetônico e a liberação do uso comercial do estádio, uma vez que o terreno foi cedido pela prefeitura como comodato.

Presente no evento, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, fez gestos de desaprovação após a pergunta. E Ricardo Teixeira, aproveitando a deixa, rebateu a diretoria do São Paulo. "O primeiro projeto [Morumbi] demorou um ano e meio e foi reprovado. Este [Itaquera] tem dois meses e já está no terceiro estágio."

De acordo com o presidente da CBF, existem cinco estágios para a aprovação de qualquer projeto para a construção de um estádio com homologação da FIFA à Copa do Mundo. O terceiro consiste na análise de viabilização do projeto. Mudanças propostas serão comunicadas ao Corinthians na quarta etapa. Se aprovado, o projeto passa ao último estágio, que é a garantia financeira - justamente a fase que barrou o Morumbi, no primeiro semestre deste ano.