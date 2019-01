São Paulo, Cruzeiro, Guarani e Figueirense miram semifinal da Copa São Paulo

Os primeiros semifinalistas da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão definidos nesta quinta-feira, com a disputa de duas partidas das quartas de final. Em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, São Paulo e Cruzeiro brigam por uma das vagas a partir das 21h30.

Os dois times se enfrentaram nas oitavas de final do torneio em 2018, quando os são-paulinos venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Igor Gomes, que ficou de fora da atual edição porque está com a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Na ocasião, após passar pelos cruzeirenses, o time paulista conseguiu chegar à grande final, mas perdeu o título para Flamengo.

O vencedor do duelo em Araraquara vai encarar na semifinal a equipe que levar a melhor no duelo entre Guarani e Figueirense, dupla que está surpreendendo na competição. O confronto entre os dois está marcado para as 19h15, no Estádio Luisão, em São Carlos.

O Guarani chamou atenção quando eliminou o Internacional na terceira fase, com uma goleada por 5 a 0, e chegou às quartas ao vencer o Botafogo por 1 a 0 nas oitavas. O Figueirense também passou por duas grandes forças. Ainda na segunda fase, tirou o atual campeão Flamengo da disputa, ao vencer por 1 a 0. Nas oitavas, bateu o Palmeiras por 2 a 1, na terça.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h15

Guarani x Figueirense

21h30

Cruzeiro x São Paulo