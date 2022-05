Ceni quer melhora do São Paulo contra o Cuiabá e deve apostar novamente em três zagueiros

O São Paulo está há sete jogos invicto e com classificação garantida às oitavas de final da Copa do Brasil, além da vaga encaminhada à fase mata-mata da Copa Sul-Americana, mas o técnico Rogério Ceni não está satisfeito com as últimas atuações do time. Sétimo lugar no Brasileirão, a equipe tricolor volta a campo, neste domingo, às 16h, no Morumbi, para enfrentar o Cuiabá, que não vence há cinco partidas e demitiu o treinador Pintado na quinta-feira.

"Começa a ligar o sinal de alerta, não temos conseguido fazer bons jogos. Isso me preocupa bastante. Precisamos render mais tecnicamente", disse Ceni após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador estará na beira do campo neste domingo após o clube entrar em um acordo com o STJD e vai pagar uma multa para livrar Ceni de julgamento após ser expulso no empate diante do Red Bull Bragantino por uma discussão com o quarto árbitro da partida.

A equipe tricolor pode novamente ter um esquema com três zagueiros. A mudança de sistema, segundo Ceni, é para coibir erros defensivos pelos lados de campo. "Nos últimos dois jogos, não fomos tão bem com linha de quatro, tomamos um gol numa inversão de jogo contra o Fortaleza. Em Caxias, contra o Juventude, tomamos um gol também numa inversão, nas costas do Igor Vinícius. Nós não estamos jogando muito bem nos últimos jogos, tecnicamente caímos um pouco. Experimentei essa formação, me senti um pouco mais seguro com uma linha de cinco, Léo e Diego têm características de ganhar espaço na saída de bola", explicou o treinador.

O gol sofrido contra o Fortaleza foi resultado de um erro do sistema defensivo do time do Morumbi. A equipe cearense avançou com a bola pelo lado esquerdo e percebeu Yago Pikachu do lado direito subir ao ataque com liberdade. A inversão de jogo pegou a defesa são-paulina desprevenida e viu o jogador marcar o gol de empate. Antes disso, no empate em 2 a 2 contra o Juventude, pela Copa do Brasil, uma jogada parecida, mas de lado invertido. Bola do lado direito e lançamento para o esquerdo. Luciano não acompanhou o avanço do lateral-esquerdo William Matheus, que aproveitou a inversão de bola e ajeitou para o paraguaio Isidro Pitta marcar.

Bola parada ofensiva do São Paulo segue em alta

O gol de cabeça de Arboleda em cobrança de escanteio na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude pela Copa do Brasil representou o quarto do equatoriano em 2022 e o 16º do São Paulo em bola parada. Metade saiu justamente em escanteios, que virou uma arma do time tricolor. A equipe tem mostrado repertório com cobranças direto para o meio da área ou contando com desvio na primeira trave e finalização na segunda.

SÃO PAULO X CUIABÁ

SÃO PAULO - Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Welington; Éder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Cristhian Rivas, Valdívia e Pepê; André Luís, Jenison e Alesson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Morumbi.

TV - Globo, Premiere.