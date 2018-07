São Paulo cumprirá punição da Conmebol contra Arsenal de Sarandí

SÃO PAULO - O São Paulo cumprirá a punição de jogar fora do Morumbi contra o Arsenal de Sarandí, na semana que vem, e não mais contra o Atlético-MG, no dia 17 de abril, como originalmente previsto. A informação foi passada pelo vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, na chegada da delegação ao Morumbi para o jogo contra o The Strongest.

"Não vamos entrar com recurso. A Conmebol nos informou que cumpriremos a suspensão contra o Arsenal, na semana que vem", revelou o dirigente nesta quinta-feira.

O time brasileiro atuou nos bastidores para conseguir reverter a sanção e saiu satisfeito com o desfecho. A partida contra os mineiros, última da primeira fase, é vista como fundamental para decidir a classificação no grupo três e ver quem será primeiro e segundo na chave.

O clube ainda não iniciou as vendas para a partida contra o Arsenal e só por isso a mudança foi viável. Os bilhetes devem começar a ser comercializados até o fim desta semana.