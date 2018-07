São Paulo dá nova goleada e Copinha tem 4 primeiros classificados à próxima fase

O São Paulo goleou mais uma vez, nesta quinta-feira, e ficou muito próximo da próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O placar de 6 a 2 em cima do União Barbarense, em Capivari, lhe garantiu o 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo 13 da competição.

Os garotos do time do Morumbi agora dependem de um empate ou vitória do Capivariano-SP em cima do Gênus-RO, em jogo que será encerrado ainda neste quinta, para assegurar a sua classificação por antecipação.

No duelo desta quinta-feira, o São Paulo começou de forma arrasadora e com 26 minutos já vencia por 3 a 0, com gols de Frizzo, Vinícius e Caíque. Rodney descontou para o Barbarense aos 43 minutos, mas, ainda nos acréscimos desta etapa, aos 47, Frizzo fez o seu segundo gol no jogo para abrir 4 a 1.

Na etapa final, Vinicius ampliou a goleada para 5 a 1, aos 8 minutos, e Rodney voltou a descontar para o time do interior paulista, aos 22, antes de Paulo dar números finais ao placar do jogo.

QUATRO JÁ GARANTEM VAGA

A Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu nesta quinta-feira os quatro primeiros classificados à segunda fase. A goleada do Grêmio-RS por 4 a 0 em cima do Auto Esporte-PB lhe garantiu a liderança do Grupo 1 nesta segunda rodada. Além do avanço dos gaúchos, outros resultados asseguraram a classificação de Batatais-SP, Nova Iguaçu-RJ e Primavera-SP, que já venceram mais cedo Comercial-SP, Desportivo Brasil-SP e CRB-AL, respectivamente.

O regulamento da competição prevê que o primeiro colocado de cada grupo pegue o segundo do grupo subsequente e vice-versa. Ou seja, se o Grêmio terminar na liderança do Grupo 1, pegará o vice-líder do Grupo 2, posição por enquanto ocupada pelo Náutico-PE, que venceu o Mirassol-SP por 3 a 1 em Tanabi.

Já o Batatais garantiu a classificação no Grupo 8 graças à vitória do Sport por 2 a 1 em cima do Rio Claro-SP, isso porque o clube pernambucano pega o Comercial-SP na última rodada da primeira fase, enquanto os dois dividem a mesma pontuação: três para cada lado. Por outro lado, a situação do Primavera é muito mais simples.

O empate por 0 a 0 entre União-MT e Atlético-PR não só deu a vaga ao elenco de Júlio César, como também eliminou o CRB no Grupo 15. Já o Nova Iguaçu-RJ dependia de uma vitória da Chapecoense para antecipar a classificação no Grupo 14. E foi o que aconteceu. Jogando em Porto Feliz, o time catarinense venceu o Sampaio Corrêa-MA por 4 a 2 e somou os primeiros três pontos.

Quem somou seu primeiro ponto na Copa São Paulo nesta quinta-feira foi o Guarani, que até pressionou, mas não conseguiu sair do 0 a 0 diante do Santa Cruz no Grupo 16, no qual ainda tem chances de classificação. Pelo Grupo 2, o Náutico venceu o Mirassol por 3 a 1, enquanto o ABC-RN ficou apenas no 1 a 1 com o Vitória e embolou o Grupo 12.

Confira os resultados do final da tarde desta quinta-feira:

Paulista 1 x 0 Vitória da Conquista-BA

Ituano 1 x 1 XV de Piracicaba

Tanabi 0 x 0 Vila Nova-GO

Votuporanguense 2 x 1 Brasília

Primavera 4 x 0 CRB

Atibaia 0 x 2 Atlético-GO

Comercial 0 x 2 Batatais

Desportivo Brasil 1 x 3 Nova Iguaçu-RJ

União Barbarense 2 x 6 São Paulo

Red Bull Brasil 4 x 1 Joinville

Guarani 0 x 0 Santa Cruz

Mirassol 1 x 3 Náutico

Auto Esporte-PB 0 x 4 Grêmio

União-MT 0 x 0 Atlético-PR

ABC 1 x 1 Vitória

Rio Claro 1 x 2 Sport

Chapecoense 4 x 2 Sampaio Corrêa