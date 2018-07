São Paulo dá vexame, sofre 3ª eliminação seguida e está fora da Sul-Americana

O São Paulo do técnico Rogério Ceni deu vexame e acumulou a sua terceira eliminação seguida na temporada ao empatar por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Como o confronto de ida foi 0 a 0, os argentinos se classificaram à segunda fase da Copa Sul-Americana. Antes, o time já havia caído na Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Paulista.

A competição sul-americana era um atalho para o time tricolor chegar à Copa Libertadores do próximo ano. A intenção era repetir o título conquistado em 2012, o último da equipe. Só que a eliminação precoce deixou a equipe do Morumbi apenas na disputa do Campeonato Brasileiro no restante da temporada - neste domingo, a equipe faz a sua estreia contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O JOGO

O São Paulo chegou ao duelo com 17 dias sem partidas oficiais. E logo aos 5 minutos, Thiago Mendes acertou um bom chute de fora da área, o goleiro Arias não conseguiu pegar e a torcida comemorou no Morumbi. Um gol relâmpago era tudo que o time precisava para ter calma no confronto.

Mas o Defensa y Justicia logo tratou de incomodar para não deixar o time brasileiro em vantagem. Com velocidade na frente, os argentinos obrigaram o goleiro Renan Ribeiro a fazer duas defesas, e no terceiro ataque não teve jeito. No cruzamento da esquerda, Lucão não conseguiu tirar e a bola sobrou para Castellani, que chutou forte e empatou.

O gol, que eliminava a disputa de pênaltis no duelo, fez o São Paulo desmoronar. Sem criatividade, o time era presa fácil para a boa marcação do Defensa y Justicia e quase não incomodava o goleiro Arias. A equipe brasileira até tinha grande posse de bola, mas parecia não saber o que fazer com ela.

Na frente, o argentino Lucas Pratto ficava isolado enquanto que Cueva e Neilton erravam muito. O jogo estava do jeito que o Defensa y Justicia queria e, a cada desarme, a equipe argentina tentava incomodar nos contra-ataques. E quase virou o jogo quando Bouzat deixou Lucão e Bruno no chão e chutou forte, mas Renan Ribeiro salvou.

Após o intervalo, Rogério Ceni tirou Neilton e colocou Gilberto. E o artilheiro do Paulistão quase marcou em uma cabeçada que passou perto. Só que os argentinos continuavam incomodando. Aos 19 minutos, Lucão cabeceou mal e a bola sobrou para Elizari, livre. O jogador chutou e Renan Ribeiro fez ótima defesa. Pouco depois, Cueva teve uma boa chance, mas chutou em cima da zaga.

O São Paulo apertou até o final. Rogério Ceni colocou Thomaz no lugar de Cueva e tentou o gol que daria a classificação. Mas sem criatividade, o time não conseguia se aproximar do gol adversário e acumulou a sua terceira eliminação seguida. A torcida no Morumbi vaiou bastante o time após o apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 DEFENSA Y JUSTICIA

SÃO PAULO - Renan Ribeiro; Bruno (Luiz Araújo), Lucão, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e João Schmidt; Cueva (Thomaz), Lucas Pratto e Neilton (Gilberto). Técnico: Rogério Ceni.

DEFENSA Y JUSTICIA - Gabriel Arias; Bareiro, Alexander Barboza e Cardona; Rivero, Castellani (Elizari), Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez e Delgado; Bouzat (Kaprof) e Andrés Ríos (Fredes). Técnico: Sebastián Beccacece.

GOLS - Thiago Mendes, aos 5, e Castellani, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucão e Junior Tavares (São Paulo); Cardona e Barboza (Defensa y Justicia).

CARTÃO VERMELHO - Barboza (Defensa y Justicia).

ÁRBITRO - Ulises Mereles (Fifa/Paraguai).

RENDA - R$ 346.827,00.

PÚBLICO - 14.999 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).