São Paulo decepciona, empata, mas se classifica

Como na ida havia sido 1 a 1, o São Paulo avançou pelo critério de gols fora. Seu próximo adversário sai do confronto entre outro equatoriano, o Emelec, e a Universidade de Chile, atual campeã. No jogo de ida, em Santiago, empate em 2 a 2.

Depois de perder dois pênaltis nos últimos dois jogos, o São Paulo reclamou da não marcação de dois pênaltis no primeiro tempo contra a LDU de Loja, um sobre Ademilson outro em cima de Paulo Miranda. No segundo, o paraguaio Julio Quintana Rodríguez parecia ter indicado pênalti, Rogério até atravessou o campo para bater, mas o juiz tinha, na verdade, marcado tiro de meta.

A única boa notícia para a torcida, que viu uma atuação ruim do São Paulo, foi o que o Vasco perdeu do Inter pelo Brasileirão e se manteve a cinco pontos do time tricolor, o quarto colocado, na zona de classificação para a Libertadores.

O JOGO - Com dores na coxa esquerda, Luis Fabiano era o único desfalque do São Paulo. Seu substituto, Ademilson, não decepcionou e foi o grande nome do time no primeiro tempo. No mesmo estilo de Lucas e Osvaldo, foi mais perigoso do que os seus companheiros de ataque.

Foi ele que, aos 11 minutos, recebeu de Lucas, passou pelo primeiro marcador e foi derrubado claramente na área. O árbitro mandou seguir. Cinco minutos depois, o garoto chegou a empurrar a bola para as redes, depois de driblar o goleiro, mas o Quintana já havia apontado impedimento - desta vez corretamente.

A primeira boa chance que valeu foi só aos 20 minutos, quando Ademilson recebeu de Jadson, girou e bateu forte, para defesa de Palacios. Osvaldo também criou, driblando bonito o marcador e tocando com o lado de dentro do pé, procurando o canto direito. A bola passou tirando tinta da trave.

O grande nome do primeiro tempo, porém, era mesmo Quintana. Já nos acréscimos, Vera tomou a dianteira de Paulo Miranda para proteger a bola que ia sair pela linha de fundo e, na área, acertou uma cotovelada no lateral . O árbitro saiu correndo apontando o meio da área. Os equatorianos reclamaram, os são-paulinos comemoraram e Rogério Ceni atravessou o campo para bater o pênalti.

Só aí é que Quintana explicou que marcara tiro de meta, apenas, para revolta dos donos da casa. Quatro minutos antes, o mesmo Vera havia agido da mesma forma à frente de Ademilson, mas fora da área. O árbitro não apenas marcou falta como deu cartão amarelo ao zagueiro, que poderia ser expulso pela cotovelada em Paulo Miranda.

A torcida, que reclamou bastante da atuação do árbitro, ainda iria se irritar muito no Morumbi. E a culpa foi do time tricolor. Na volta do intervalo começou a se esgotar a paciência com o time, visivelmente superior tecnicamente, mas que não conseguia transformar as chances em gol. Paulo Miranda e Cortez estavam melhores que Lucas e Osvaldo. Jadson errava demais e os volantes não chegavam.

O árbitro também ajudou os donos da casa. Aos 18 minutos, Tolói se lançou sozinho ao ataque e perdeu a bola. Rhodolfo errou na linha de impedimento, deixou Alcívar receber na meia-lua, só com Rogério à frente, e cometeu a falta. O juiz mandou seguir.

O mesmo Rhodolfo falharia logo em seguida, na única chance de gol da LDU. Feraud bateu falta na área, o zagueiro resvalou e Rogério precisou se contorcer para defender.

Só depois dos 30 minutos, porém, é que a LDU se lançou ao ataque, abrindo espaços para o São Paulo. Aos 35, Osvaldo quase fez. Ele deixou o marcador no chão e bateu firme, para boa defesa de Palacios. Ainda que os equatorianos atacassem mais, faltava qualidade. Para o São Paulo, também. E o jogo terminou mesmo sem gols e sem graça.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 X 0 LDU DE LOJA

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Assunção, Rafael Tolói, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson (Douglas); Lucas, Osvaldo e Ademilson (Willian José). Técnico - Ney Franco.

LDU DE LOJA - Palacios; Gómez, Vera, Cumbicus e Hurtado; Larrea, Mosquera, Féraud e Uchuari (Wila); Fábio Renato e Alcívar. Técnico - Paul Vélez.

ÁRBITRO - Julio Quintana Rodríguez (Paraguai).

CARTÕES AMARELOS - Wellington, Osvaldo, Vera, Cumbicus e Mosquera.

RENDA - R$ 326.533,00.

PÚBLICO - 15.208 total

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.