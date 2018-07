São Paulo decepciona torcida no 'adeus' de Kaká no Morumbi

A torcida do São Paulo compareceu ao Morumbi, cantou parabéns para o aniversariante Muricy Ramalho, homenageou Kaká em sua despedida no estádio, e mesmo com festa e música nova para Rogério Ceni, viu o goleiro entregar de bandeja o gol do Figueirense no empate por 1 a 1. Mesmo assim, o time paulista garantiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar do clima festivo e apoio da torcida, o São Paulo não conseguia se encontrar em campo. Claro que tinha mais posse de bola e tentava ser mais incisivo no ataque, mas a todo momento o time parava na forte marcação do Figueirense, que tinha uma defesa bem postada e os volantes sempre na cola dos principais jogadores do time paulista.

Atrás, a equipe da casa quase não tomava sustos e evitava os contra-ataques. Toloi e Edson Silva estavam atentos e não deixavam a bola chegar com perigo em Rogério Ceni. O tempo foi passando e o Figueirense parecia gostar do resultado, até porque o empate contra o vice-líder do Brasileirão era um bom negócio. E do seu lado o São Paulo pouco fazia para incomodar.

As melhores chances do Tricolor vinham de cruzamentos na área, seja com os avanços de Auro e Álvaro Pereira, ou em jogadas de bola parada com Ganso. Mas pelo alto a defesa do Figueirense afastava todas e não deixava o São Paulo crescer na partida. A melhor chance foi com Kaká, que recebeu um cruzamento de Kardec, mas chutou mal, por cima do gol.

A grande quantidade de passes errados também atrapalhou o andamento da partida. O São Paulo pecava no toque de bola na frente da área e mesmo em jogadas que poderiam ter uma boa conclusão, a bola passava um pouco mais alto ou mais à frente dos jogadores. E foi nessa toada que os dois times foram para o vestiário, cientes de que produziram muito pouco.

As broncas nos vestiários parecem ter surtido efeito e o segundo tempo parecia outro jogo. Logo aos 3 minutos, Marcão deixou Pablo sozinho na cara de Rogério Ceni, mas o atacante mandou no travessão. A resposta do São Paulo veio com Luis Fabiano, que chutou cruzado com perigo. Pouco depois, o atacante soltou uma bomba que explodiu no travessão e levantou a torcida nas arquibancadas.

A partida começou a ter mais intensidade e aos 19, em um cruzamento de Reinaldo, Kaká cabeceou com perigo e quase deixou sua marca na despedida no Morumbi. Mas cinco minutos depois não teve jeito. Osvaldo cobrou o escanteio, Edson Silva subiu mais alto que seu marcador e mandou no canto, abrindo o placar.

A torcida foi ao delírio e a partir daí o São Paulo passou a ter total controle do jogo. Só que aos 39, numa bobeira de Rogério Ceni, que saiu da área, deu um chapéu em um atacante, mas perdeu a bola para Mazola, que mandou para o gol vazio, empatando o confronto. Pouco depois, o mesmo Mazola, que foi formado nas categorias de base do Tricolor, recebeu pela esquerda e mandou a bola na trave.

Ao final, o empate foi comemorado pelos torcedores presentes no Morumbi, nem tanto pela atuação das equipes, mas pela campanha do São Paulo na reta final do Brasileirão. O time não venceu, mas convenceu e deixa no ar uma esperança de títulos para 2015.

A diretoria promoveu ainda uma queima de fogos e Kaká, em sua despedida, ficou visivelmente emocionado e agradeceu aos fãs pelo carinho ao final de sua passagem pelo São Paulo. Agora, o craque ficará torcendo à distância pelos companheiros na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 FIGUEIRENSE

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Álvaro Pereira (Reinaldo); Denilson, Hudson, Kaká (Alexandre Pato) e Ganso; Alan Kardec (Osvaldo) e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

FIGUEIRENSE: Tiago Volpi; William Cordeiro, Nirley, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Dener, França (Rivaldo, depois substituído por Yago), Marco Antônio e Felipe; Pablo (Mazola) e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

GOL - Edson Silva, aos 24 minutos, e Mazola, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antonio Denival de Morais (PR).

CARTÕES AMARELOS - Álvaro Pereira e Ganso (São Paulo); Dener, Mazola e Marquinhos Pedroso (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - William Cordeiro (Figueirense)

RENDA - R$ 913.475,00.

PÚBLICO - 33.421 presentes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).