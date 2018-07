São Paulo decide título inédito nesta terça: a Copa do Brasil sub-20

O São Paulo pode confirmar nesta terça-feira um título inédito. A equipe sub-20 do clube recebe no Morumbi, às 16h, o Atlético-PR na final da Copa do Brasil da categoria. Após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o time paulista pode perder por até um gol de diferença que vai confirmar a vaga na edição do ano que vem da Copa Libertadores sub-20.

A equipe do técnico André Jardine finalizou a preparação para a final nesta segunda-feira. "Utilizamos os últimos dias para recuperar os atletas fisicamente e, depois, trabalhamos a parte tática. O time está preparado e, agora, vamos em busca de uma grande atuação na final", disse o treinador.

Na última semana o São Paulo ganhou na Arena da Baixada com gols do volante Banguelê e do atacante Murilo, que chegou a treinar com o time profissional por pedido do então técnico Juan Carlos Osorio. O time sub-20 tem à disposição o zagueiro Iago Maidana, contratado para a equipe profissional em transferência que envolveu outros dois clubes e mais um grupo de investidores. A operação levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A Copa do Brasil reuniu 32 times e a equipe do Morumbi chega à decisão invicta. "A organização e a disciplina dos atletas foram exemplares. Foi tudo como a gente esperava. Além disso, a qualidade técnica dos jogadores também fez a diferença. Eles sempre tentaram seguir a disciplina tática nos jogos para cumprir o que foi estipulado na preparação", afirmou Jardine.

Nas últimas semanas o São Paulo passou a colocar a equipe sub-20 para treinar no CT da Barra Funda, no campo ao lado da atividade dos profissionais. A diretoria quer aproximar as duas categorias e prestar atenção em possíveis reforços. Com pouco dinheiro para contratar, o clube deve apostar nos jovens para montar o elenco de 2016.