São Paulo decide vaga na Sul-Americana contra o Huachipato

A distância para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro coloca a Copa Sul-Americana como tábua de salvação para o São Paulo na esperança de não passar mais uma temporada em branco. E se quiser continuar sonhando com a conquista continental, o Tricolor precisa superar o Huachipato nesta quarta-feira. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, basta um empate em Concepción.

Não é exatamente saudável a relação de parte do clube com a competição. Desde que caiu na Copa do Brasil para o Bragantino, o presidente Carlos Miguel Aidar vem desmerecendo a disputa e diz que ela não é atraente nem técnica e nem economicamente. Muricy Ramalho encampou o discurso e não deixa de expor sua contrariedade em ter que disputar o torneio paralelamente ao Brasileiro.

Acontece que a campanha claudicante no Nacional recolocou a Sul-Americana como possibilidade mais possível de encerrar 2014 com título e os próprios torcedores começam a cobrar mais empenho.

Dessa forma, o São Paulo que deve se apresentar em Concepción deve ser muito mais interessado e determinado do que aquele que até aqui veio passando de fase sem empolgar. No jogo de ida, o time curiosamente se acertou só quando Luis Fabiano foi expulso - a vantagem ajudou a mascarar a atuação ruim.

“O primeiro jogo foi muito estranho. Enquanto estavam 11 contra 11, eles foram melhores e não conseguimos sair jogando. Quando ficamos com dez (depois da expulsão de Luis Fabiano), o jogo fluiu mais facilmente. O treinador deles pede que marquem com muita pressão. Temos que criar um subterfúgio, alguma coisa para fugir dessa marcação na primeira linha”, analisou Rogério Ceni.

Os desfalques mais uma vez surgem como candidatos a vilão. Ainda sem poder contar com Kaká e Souza, que estavam com a seleção, Muricy Ramalho ao menos ganha alento com os retornos de Ganso e Alvaro Pereira, que não jogaram no fim de semana contra o Atlético-MG. Rafael Toloi, em recuperação física, Maicon, com dores nas costas, e Luis Fabiano, suspenso, são as outras baixas.

Além disso, o elenco tem se queixado frequentemente do desgaste com a sequência de partidas. “Tem o cansaço, porque a gente ainda não parou. Temos poucos dias de folga”, ponderou Alexandre Pato.

AO ATAQUE

Muricy mais uma vez deve deixar o time reforçado na defesa e a tendência é que Paulo Miranda volte a jogar improvisado na lateral no lugar de Auro, que perdeu espaço. Dessa forma, Hudson, que vinha sendo improvisado no setor, será adiantado para o meio.

Ainda assim, os jogadores não querem se limitar a defender e prometem manter o mesmo estilo de proposição de jogo e posse de bola para aumentar a vantagem e sacramentar a classificação sem sustos.

“Temos que jogar de igual para igual, porque se ficarmos só nos defendendo acabamos trazendo o adversário para o nosso campo”, ponderou Alan Kardec. “Nosso objetivo é aumentar nossa vantagem. Se ficarmos sentados em cima dela, isso pode nos prejudicar.”

HUACHIPATO X SÃO PAULO

Terça-feira, às 19h30

Local: Estádio CAP, em Concepción

Árbitro: Antonio Arias

HUACHIPATO: Jimenez, Gonzalez, Muñoz, Merlo e Vejar; Povea, Arrue, Rodriguez, Espinosa e Sagal; Vilches. Técnico: Mario Salas

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Antonio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Hudson, Denilson, Ganso e Michel Bastos; Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho