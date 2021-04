São Paulo deixa Crespo satisfeito para a estreia na Copa Libertadores

As quatro vitórias consecutivas no Campeonato Paulista e os 20 gols marcados na competição deixaram o técnico Hernán Crespo satisfeito com o desempenho do São Paulo e confiante para a estreia na Copa Libertadores, terça-feira, no Peru, diante do Sporting Cristal.

"Futebol muda muito. Mas com nossos atletas podemos adaptar situações diferentes. Estou agradecido aos atletas. Eu tenho ideias, comissão tem. Mas sem os atletas, seria impossível. Eles merecem aplausos ao que estão fazendo", disse o treinador, sexta-feira, após a vitória no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Aparentemente cansado pela sequência dura de jogos, Crespo elogiou a forma agressiva com que seus jogadores têm se apresentado. "Nós jogamos com mesma intensidade, com Inter de Limeira, Bragantino, só muda a categoria do adversário. O rival joga, quer atacar, e por esse motivo, os de maior categoria cria mais dificuldade, mas respeitamos todos!"

O treinador fez questão de destacar a produção do ataque. "O sistema de jogo que temos, aproveita muito, a capacidade dos jogadores que jogam na frente. Então Luciano, Vitor Bueno, Pablo, Eder, fizeram gols. Nós somos uma equipe ofensiva. É fundamental que façam gols, precisa de gana de fazer gol, Pablo e Bueno tem."

O São Paulo está no Grupo E da Libertadores. Além do Sporting Cristal, o time terá como adversários o Atlético Rentistas, do Uruguai, e o Racing, da Argentina. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo só volta a jogar na próxima sexta-feira, frente ao Santo André.