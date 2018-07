São Paulo deixa Curitiba já pensando na Copa do Brasil

O São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas assim que o árbitro Marielson Alves da Silva apitou o fim da partida em Curitiba, o foco do Tricolor já foi automaticamente para a Vila Belmiro, onde no meio de semana o time terá a difícil missão de reverter a vantagem do Santos e classificar para a final da Copa do Brasil.

"Será um jogo difícil. Precisamos de todos os jogadores disponíveis. Espero que Breno e Luis Fabiano não tenham problemas e possam nos ajudar", disse Alexandre Pato, autor do solitário gol na primeira partida.

O atacante foi também o responsável pelo gol que garantiu a vitória do São Paulo contra o Coritiba. "Foi um gol bonito, mas devo agradecer meus companheiros que se não fosse por eles não teria feito o gol", completou na saída de campo.

O outro gol do time paulista foi feito pelo atacante Alan Kardec. Voltando a equipe após uma grave contusão, Kardec foi o responsável pelo primeiro gol na tarde deste domingo, o de número 10 mil na história do clube. O atacante não marcava desde o dia 29 de março, na vitória por 3 a 0 sobre o Linense, pelo Campeonato Paulista. O atacante pode ser utilizado por Doriva novamente na partida de quarta-feira, já que Luis Fabiano foi desfalque neste domingo por sentir dores musculares e pode ser dúvida para a decisão contra o Santos.