São Paulo demite gerente de marketing que era criticado por conselheiros

A diretoria do São Paulo definiu nesta quinta-feira a demissão de vários funcionários das áreas de marketing, comunicação, administrativa e jurídica. A maioria trabalhava no estádio do Morumbi. Um dos funcionários demitidos foi Alan Cimerman, que ocupava o cargo de gerente de marketing desde novembro de 2015.

A demissão foi tratada como medida administrativa, pois várias demissões haviam sido feitas no mês de julho. A diretoria não se pronunciou sobre a saída de Cimerman cuja área fica a cargo de Marcio Aith.

Desde que assumiu o posto, Cimerman era criticado por conselheiros em função dos problemas administrativos em uma de suas empresas, a Team Spirit, que prestou serviços durante a Copa de 2014. A empresa não conseguiu cumprir com boa parte dos compromissos e foi acionada judicialmente por 14 empresas. O profissional alegou que não recebeu repasse do COL (Comitê Olímpico Local), órgão ligado à Fifa, e precisou fechar sua empresa diante dos processos.

Nos registros da Receita Federal, a Team Spirit aparece ativa, mas seus contatos redirecionam para o escritório de contabilidade Balboa, em São Paulo, que confirmou já ter tido a Team Spirit como cliente, mas nega qualquer relação com a empresa atualmente. "O projeto deu prejuízo e ponto. Não foi administrado talvez da maneira certa. Errei", disse Cimerman depois da Copa ao site Terra.

Desde o início deste ano, o São Paulo é regido por um novo estatuto que busca a profissionalização do clube com profissionais remunerados. Cada área tem a meta de 20% de redução de custos. Conselheiros de oposição questionam o fato de o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva ter nomeado diretores que já possuíram participação política no clube, como Vinicius Pinotti, que assumiu o departamento de futebol. Ele é criticado por não ter experiência comprovada na área.