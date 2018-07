São Paulo demonstra alívio por conseguir a vaga na pré-Libertadores

SÃO PAULO - A reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira, após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, foi marcada pelo sentimento de alívio. O resultado, aliado à derrota do Botafogo, faz o time voltar à Libertadores depois de dois anos de ausência.

"Deu um alívio em todos nós essa classificação. Estamos com a sensação de dever cumprido", afirmou o zagueiro Rhodolfo. "Nosso objetivo foi alcançado, agora vamos mudar de foco, pensando na Sul-Americana", disse o atacante Osvaldo.

Justamente a Sul-Americana é o próximo compromisso do São Paulo. Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira o time começou a se preparar para enfrentar o Universidad Católica, na quinta-feira, em Santiago. Entre os titulares, a única dúvida é o zagueiro Rafael Tolói, que tenta se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida contra o Náutico.