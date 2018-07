São Paulo derrota Atlético-PR e sobe no Brasileirão

A vitória sobre o ex-time de Carpegiani deixou o São Paulo com 47 pontos, saltando da nona para a sétima posição da tabela, mais próximo dos primeiros colocados. A equipe paranaense permanece com os mesmos 47, mas caiu para oitavo por apresentar menor saldo de gols no critério de desempate.

São Paulo e Atlético Paranaense fizeram um primeiro tempo movimentado nesta quinta. Logo aos 2 minutos, o time visitante acertou a trave em cabeçada de Rafael Santos, após cobrança de escanteio. No rebote, Bruno Mineiro escorou para o fundo das redes. O árbitro, contudo, marcou impedimento do atacante e anulou o gol.

O lance perigoso acelerou o ritmo da partida logo nos primeiros minutos. Mais ofensivo, o Atlético tomava mais iniciativa e dava trabalho para a defesa são-paulina. O time mandante demorou mais para chegar com perigo ao ataque, mas mostrou maior eficiência.

Aos 12 minutos, Ricardo Oliveira aproveitou a sobra, depois de uma sequência de passes errados das duas equipes, invadiu a área pela direita, driblou o marcador e encheu o pé, acertando o fundo do gol. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Sem se abater com o gol, o Atlético deu maior velocidade no meio-campo, na tentativa de surpreender o rival nos contra-ataques. A estratégia deu certo aos 25 minutos. Depois de desperdiçar duas boas chances, Guerrón aproveitou falha de Miranda na saída de bola, avançou pela direita e bateu cruzado e rasteiro no canto direito de Rogério Ceni: 1 a 1.

O gol assustou o São Paulo, que passou a buscar o ataque de forma desorganizada. A equipe de Paulo César Carpegiani tentava responder em enfiadas de bola para Ricardo Oliveira e finalizações de longa distância de Fernandão, sem sucesso. Mais recuado, o Atlético se concentrou na defesa, com poucas investidas no ataque.

Preocupado com a inoperância do setor ofensivo do São Paulo, Carpegiani trocou o volante Casemiro pelo meia Marlos no intervalo. A mudança deu maior desenvoltura ao ataque são-paulino, que chegou ao segundo gol logo aos 5 minutos. Dagoberto levantou na área em cobrança de falta e achou Miranda, que desviou de cabeça para as redes e se redimiu da falha no gol atleticano.

Melhor em campo, o São Paulo passou a dominar o jogo, com maior facilidade para chegar ao ataque. Aos 10, Marlos escapou pela direita, sem marcação, e fez grande cruzamento para Ricardo Oliveira, que desperdiçou a oportunidade ao bater à esquerda do goleiro Neto.

O bom momento do São Paulo no jogo frustrou o Atlético, que reduziu o ritmo e se arriscava cada vez menos no ataque. Em uma das raras investidas, Paulinho recebeu bom passe dentro da área, cortou o marcador e bateu colocado, aos 21. Rogério Ceni se esticou para fazer grande defesa e garantir a vitória dos mandantes.

Na próxima rodada, o São Paulo vai duelar com o Cruzeiro, atual terceiro colocado, na quarta-feira, em Uberlândia. O Atlético receberá o Palmeiras na Arena da Baixada, na quinta.

Ficha Técnica:

São Paulo 2 x 1 Atlético-PR

São Paulo - Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Rodrigo Souto, Casemiro (Marlos), Carlinhos Paraíba e Fernandão; Dagoberto (Ilsinho) e Ricardo Oliveira. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Atlético Paranaense - Neto; Deivid (Marcelo), Manoel, Rafael Santos e Paulinho; Chico, Vítor, Claiton (Edgar) e Netinho; Guerrón (Nieto) e Bruno Mineiro. Técnico: Sérgio Soares.

Gols - Ricardo Oliveira, aos 12, Guerrón, aos 25 minutos do primeiro tempo. Miranda, aos 5 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Richarlyson, Carlinhos Paraíba (São Paulo); Rafael Santos, Deivid, Guerrón (Atlético-PR).

Árbitro - Márcio Chagas da Silva (RS).

Renda - R$ 169.296,59.

Público - 16.480 pagantes.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).