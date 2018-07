São Paulo derrota Catanduvense e assegura liderança

SÃO PAULO - Em jogo de baixo nível técnico e poucas emoções, o São Paulo sofreu para vencer o Catanduvense, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Barueri. Os gols de Fernandinho e Cléber (contra), nos acréscimos, só foram marcados no segundo tempo. O resultado assegurou a liderança do Campeonato Paulista.

Com sua 8.ª vitória consecutiva, o São Paulo chegou aos 37 pontos e reassumiu a primeira colocação, perdida provisoriamente para o Corinthians. O rival, que também sofreu para vencer na quarta, contra o XV de Piracicaba, soma os mesmos 37, mas tem menor saldo de gols. Já o Catanduvense segue com 13, no 16º lugar, na beira da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Ituano, domingo, às 18h30, fora de casa. O Catanduvense vai encarar o Guarani, diante de sua torcida, no mesmo dia e horário.

O JOGO

Disposto a recuperar a liderança da tabela, o São Paulo começou o jogo no ataque, na tentativa de surpreender os visitantes. Willian José criou o primeiro lance de perigo em chute de longa distância, à direita do goleiro Filippi.

A boa jogada, no entanto, foi raridade na metade inicial da etapa. O mesmo Willian José ameaçou aos 19, ao escapar pela esquerda e cruzar com perigo, mas a zaga neutralizou a investida, como fez em outras tímidas tentativas do São Paulo.

A defesa do Catanduvense marcava firme e dava poucos espaços ao time de Leão. Lucas, em jogadas individuais, era quem dava mais trabalho aos visitantes, geralmente pela direita. Mas nem o meia conseguia superar dois ou três marcadores ao mesmo tempo.

Aos poucos, o Catanduvense passou a se arriscar no ataque, exigindo boas defesas de Denis. Na primeira chance, Nenê Bonilha acertou belo chute de fora da área e viu o goleiro são-paulino espalmar, aos 34. Quatro minutos depois, Ricardo Oliveira invadiu a área e também obrigou Denis a fazer grande defesa.

Ciente das dificuldades do seu time, Leão resolveu mudar no segundo tempo. Trocou Jadson por Fernandinho na tentativa de acelerar o jogo e buscar espaços na defesa do Catanduvense. Na sequência, colocou Maicon e Osvaldo nas vagas de Casemiro e Willian José.

As alterações, no entanto, demoraram para fazer efeito. O São Paulo seguia com dificuldade para penetrar na defesa rival. Nem Lucas, mais lento, conseguia levar perigo em suas investidas pelo meio. Aos 24, o meia arriscou de longe, o goleiro deu rebote, mas Osvaldo não chegou a tempo de definir a conclusão.

O gol só veio aos 29 minutos. Após tentativa de Rodrigo Caio, Fernandinho aproveitou sobra na pequena área e mandou para as redes. Ao contrário do que esperava a torcida, o gol não mudou o panorama do jogo. O Catanduvense manteve a retranca e o São Paulo continuava penando para criar uma jogada de maior perigo.

Desta forma, a bola só voltou a balançar as redes em um gol contra. Aos 46 minutos, Fernandinho avançou pela esquerda na linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Cléber se antecipou a Osvaldo, sem marcação, e encheu o pé contra o próprio gol, selando a vitória são-paulina.

SÃO PAULO 2 X 0 CATANDUVENSE

SÃO PAULO - Denis; Rodrigo Caio, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro (Maicon), Cícero e Jadson (Fernandinho); Lucas e Willian José (Osvaldo). Técnico: Emerson Leão.

CATANDUVENSE - Filippi; Chiquinho, Ednei, Cléber e Douglas; Ricardo Oliveira, Moreilândia, Nenê Bonilha e Alex Willian (Jeferson); Samuel e Alemão (Dairo). Técnico: Roberval Davino.

GOLS - Fernandinho, aos 29, e Cléber (contra), aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Alex Willian, Moreilândia, Cortez, Cléber.

ÁRBITRO - Claudinei Forati Silva.

RENDA - R$ 106.822,00.

PÚBLICO - 4.539 pagantes (4.740 no total).

LOCAL - Arena Barueri, em São Paulo (SP).