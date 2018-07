São Paulo derrota Santos e garante vaga na Libertadores

Não deu para evitar o título antecipado do Cruzeiro , mas o São Paulo fez sua parte. Mesmo com o time reserva, ganhou de um enfadonho Santos por 1 a 0 na Arena Pantanal e se garantiu na Libertadores de 2015.

O duelo por si só prometia ser bem abaixo do originalmente esperado, afinal as remotíssimas chances do São Paulo fizeram Muricy Ramalho mandar a campo uma equipe praticamente reserva para descansar os titulares para a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. O Santos, por sua vez, se arrasta melancolicamente à espera do fim de 2014.

Os mais de 34 mil presentes na Arena Pantanal devem ter – com razão – se sentido enganados; imaginavam ver Ganso, Kaká e cia. e se depararam com Osvaldo, Ademilson, Reinaldo e outros nomes de expressão infinitamente menor. Ainda assim, era a chance de os reservas mostrarem serviço, de olho em novas oportunidades.

Não passou de ilusão. O festival de erros primários começou tão logo a bola rolou. O Tricolor se ressentia de entrosamento e alguém capaz de segurar a bola como faz Ganso e dependia das estéreis iniciativas de seus homens de frente. Pato, o único com qualidade acima da média, não encontrava com quem tabelar e pouco produziu até ser substituído no intervalo por conta de uma pancada. Pior ainda era a postura do rival, que mesmo com o time completo não conseguia fazer frente ao punhado de tricolores e nada conseguia criar. CANELADAS O gol só poderia sair num lance esporádico, como foi a arrancada de Boschilia, que aproveitou bola prensada e tirou de Aranha, aos nove minutos da etapa final. Os instantes que sucederam à abertura de placar foram os únicos de real emoção nos 90 minutos; um chutaço de Geuvânio que explodiu no travessão de Rogério Ceni e algumas boas intervenções do goleiro. Para o Santos, o cenário só muda porque a equipe acumulou mais uma derrota na conta e tenta terminar o ano com um pouco de dignidade. Sem título, restou de consolo aos são-paulinos vencer o último clássico do ano e garantir a vaga para a Libertadores. Para um time que passou boa parte de 2013 brigando para não cair, está de bom tamanho.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 SÃO PAULO

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Neto e Caju; Alison, Arouca, Souza (Thiago Ribeiro) e Lucas Lima; Robinho (Leandro Damião) e Gabriel (Geuvânio). Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Antonio Carlos, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Auro (Denilson) e Boschilia (Michel Bastos); Osvaldo, Ademilson e Alexandre Pato (Luis Fabiano). Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Boschilia, aos nove minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

CARTÃO AMARELO - Lucas Lima, Edu Dracena, Alison, Thiago Ribeiro e Osvaldo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).