São Paulo desafia tabu e sonha alto no Paraná

Uma semana depois de estar somente um ponto acima da zona do rebaixamento, o São Paulo joga neste domingo, às 16h contra o Atlético-PR, em Curitiba, com objetivos bem mais nobres. A equipe acredita estar em evolução e pronta para começar a projetar a futura aproximação ao G-4 do Campeonato Brasileiro.

As duas vitórias seguidas sobre Figueirense e Cruzeiro deram ao time tranquilidade e a certeza de que habitar a metade de baixo da tabela não está à altura da qualidade do elenco. "Sem confiança, nada em campo funciona. Recuperamos a confiança e ainda vamos evoluir nos próximos jogos, para ver o que podemos melhorar também na parte tática", afirmou o técnico Ricardo Gomes.

Para alimentar essa alta expectativa de reação o time vai precisar alcançar um feito inédito. Jamais o São Paulo ganhou do Atlético-PR na Arena da Baixada, inaugurada em 1999. A única vitória fora de casa na história foi em amistoso em 1937, no estádio antigo do adversário.

De todos os clubes da Série A, o Atlético-PR é com quem o clube paulista tem o pior retrospecto como visitante. O São Paulo deixou escapar no primeiro turno tabu semelhante e que lhe era favorável. A derrota de virada por 2 a 1 no Morumbi foi a primeira em casa para a equipe de Curitiba em 33 anos.

A formação deve ser a mesma que bateu o Cruzeiro por 1 a 0. A novidade será pelo campo de jogo. O São Paulo jogará em piso sintético, inaugurado em fevereiro para economizar com iluminação artificial para a manutenção com grama natural.

"Acredito que o campo é bem parecido com a Arena do Corinthians, onde a bola corre muito. Isso não vai ser um fator que vai atrapalhar, ao contrário. Facilita para nós, temos um time muito rápido", afirmou o zagueiro Rodrigo Caio.

O defensor explicou que, pelo fato de os resultados das rodadas anteriores terem deixado o campeonato mais equilibrado, uma arrancada do São Paulo em direção aos quatro primeiros lugares não é impossível. Desde que o time consiga repetir as boas atuações recentes no Morumbi para também pontuar fora de casa. "Perdemos muitos pontos, mas a gente precisa sonhar alto no Brasileiro", disse.

RETORNO

A novidade do técnico Paulo Autuori no Atlético-PR é o retorno à equipe titular do atacante André Lima, campeão brasileiro pelo São Paulo em 2008. O time paranaense vem de derrota para o Santa Cruz, no Recife, por 1 a 0.

Apesar da expectativa da torcida, o treinador não deve escalar como titular a mais recente contratação. O meia argentino Lucho González, de 35 anos, rescindiu com o River Plate e já está com a documentação regularizada para estrear.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Hernani, Matheus Rossetto e Pablo; Yago e André Lima. Técnico: Paulo Autuori

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson; Kelvin, Wesley, Thiago Mendes e Cueva; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes

JUIZ: Anderson Daronco (RS)

LOCAL: Arena da Baixada

HORÁRIO:16h

NA TV: Globo