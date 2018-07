São Paulo desafia tabu em Itaquera contra o Corinthians

A torcida do Corinthians gosta de dizer que “caiu em Itaquera, já era”. A frase tem se encaixado perfeitamente até agora para o São Paulo, adversário deste domingo, às 17h, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Nenhuma equipe sofreu mais em Itaquera do que o São Paulo desde a inauguração do estádio, em 2014. Em três jogos, foram três vitórias do Corinthians, com 11 gols marcados e apenas três sofridos.

O último confronto entre as duas equipes no Itaquerão foi histórico, e está fresco na memória dos torcedores dos dois times. No dia 22 de novembro, o Corinthians goleou o São Paulo por 6 a 1. Foi a maior vitória do alvinegro sobre o rival em mais de oito décadas de confronto.

Para manter o ótimo retrospecto diante do São Paulo em casa o Corinthians aposta mais uma vez na força da sua torcida. Até sexta-feira foram vendidas 33,5 mil entradas. Os ingressos para os setores mais baratos (Norte, Sul e Leste Superior e Inferior) já estão esgotados.

Por causa da estreia na Libertadores, quarta-feira, diante do Cobresal, Tite vai escalar um time misto. Na lateral-esquerda, por exemplo, Uendel vai ganhar descanso e será substituído por Guilherme Arana. No ataque, Romero e Danilo também terão folga e André faz a sua estreia.

Mas nem mesmo o fato de Tite poupar alguns titulares diminuiu a confiança de nova vitória sobre o São Paulo. Na goleada por 6 a 1 do ano passado o treinador também escalou vários reservas e o time conseguiu se impor diante do adversário.

Tite, no entanto, adota a cautela e diz que não há semelhanças entre o confronto do ano passado e o deste domingo. O treinador faz questão de ressaltar que a Libertadores contribui para tirar o peso do clássico.

“É preciso deixar o histórico de lado. Vitórias importantes aconteceram, mas agora é outro momento. Estamos em um processo de crescimento e temos Libertadores logo na sequência”, disse.

O São Paulo evitou falar nos últimos dias em revanche daquela goleada. Porém é inegável no elenco a vontade de conseguir um bom resultado no primeiro clássico do ano, já que na temporada passada a equipe teve um desempenho ruim diante dos rivais e foi goleada por todos eles.

“A motivação é maior para o clássico. Quando vai chegando o jogo o atleta se motiva de uma maneira única. É um compromisso diferente”, disse o técnico Edgardo Bauza.

O argentino não deu pistas sobre a possível escalação, e fechou os dois últimos treinos do São Paulo. O único desfalque confirmado é o zagueiro Breno, que está com uma tendinite no joelho direito.

No setor, aliás, está a grande dúvida, porque Rodrigo Caio atuou em todas as partidas até agora e, se for poupado, forçará o treinador a montar a zaga com os garotos Lyanco e Lucão.

No ataque, Calleri deve ser poupado e Alan Kardec ainda se recupera de amigdalite. A chance pode ficar com Kieza para atuar centralizado no setor. Rogério, autor do gol contra o Cesar Vallejo pela Libertadores na quarta-feira, deve receber uma chance.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Guilherme Arana; Bruno Henrique, Maycon, Rodriguinho e Giovanni Augusto; Lucca e André. Técnico: Tite

SÃO PAULO

Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos e Ganso; Rogério e Kieza

Técnico: Edgardo Bauza

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Itaquerão

Horário: 17h

Transmissão: Globo e Band