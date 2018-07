São Paulo descarta briga pelo vice-campeonato do Brasileirão

SÃO PAULO - Mesmo com chances matemáticas de terminar o Brasileirão como o vice-campeão, o São Paulo deve priorizar a disputa da Copa Sul-Americana. O time atualmente é o quarto colocado e, se subir mais duas posições, entra na Libertadores para disputar a fase de grupos da Libertadores e não na etapa preliminar, em que já está garantido. Para que isso aconteça, será necessário vencer Ponte Preta e Corinthians, além de torcer por tropeços de Grêmio e Atlético-MG.

"Vamos voltar todas as atenções para a Sul-Americana. Não faz diferença terminar em quarto ou terceiro. Vamos ter que ficar na dependência de resultados", afirmou o técnico Ney Franco. A duas rodadas do fim o São Paulo já está garantido na Pré-Libertadores, com 62 pontos. Em terceiro lugar está o Atlético-MG, com 66, um a menos que o Grêmio.

Nas próximas rodadas a equipe gaúcha enfrenta o já rebaixado Figueirense, fora de casa, e recebe o Inter no Olímpico. O Atlético-MG tem pela frente o Botafogo, no Engenhão, e o clássico com o Cruzeiro, em que será mandante. Para terminar como vice-campeão brasileiro, o São Paulo precisa que o Grêmio some no máximo um ponto nesses dois jogos e o Atlético-MG até dois.

Diante disso, Ney Franco deve escalar os reservas para as partidas restantes. Focado na Copa Sul-Americana, o São Paulo tem um compromisso importante já na próxima quinta-feira. Em Santiago, no Chile, a equipe enfrenta a Universidad Católica pelo jogo de ida das semifinal da competição. A partida de volta será no Morumbi, dia 28 de novembro.