São Paulo descarta contratação do atacante Robinho

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo descartou nesta quinta-feira a possibilidade de contratar o atacante Robinho para a próxima temporada. O clube paulista admitiu ter sondado o Milan por ele, mas, após conversas internas, desistiu de seguir a negociação. Com isso, o Santos aparece como destino mais provável para o jogador em 2013, mas o Atlético-MG também estaria tentando o acerto.

"Não temos nenhum interesse em contratá-lo. Chagamos a fazer uma sondagem, mas nos convencemos que não é o atleta que buscávamos", declarou o vice-presidente são-paulino, João Paulo de Jesus Lopes, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

Robinho é um dos principais nomes do mercado brasileiro neste momento, com diversas especulações sobre ele. Ele já deixou claro que quer sair do Milan e não deve voltar ao clube italiano em 2013. Com isso, algumas equipes brasileiras apareceram como possíveis destinos e o Flamengo era considerado o principal candidato a ficar com o atacante, mas também já desistiu do negócio.

Mesmo descartando Robinho, o São Paulo ainda busca uma grande contratação para a próxima temporada, para o lugar de Lucas, que foi para o Paris Saint-Germain. "Já fizemos algumas contratações que são jogadores que temos a expectativa que possam participar com muita qualidade. Temos algumas negociações encaminhadas também. Mas o que ainda nos falta é esse nome de alta expressão", disse Jesus Lopes.

Nos últimos dias, o nome do chileno Eduardo Vargas, do Napoli, apareceu com força no clube paulista e o dirigente admitiu o interesse, apesar de garantir que não há nada fechado. "É um bom jogador e sem duvida nenhuma fortaleceria bastante o nosso elenco. Há um tipo de sondagem e aí termina o que há de verdade. Não há nada concretizado", comentou.