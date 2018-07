São Paulo descarta motivação extra contra o campeão Corinthians

A vitória de virada por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Morumbi, deixou o São Paulo no G-4 do Campeonato Brasileiro, mas de acordo com o treinador Milton Cruz, não faz o time ter motivação extra para ganhar do já campeão Corinthians, no próximo domingo, fora de casa. O técnico disse após a partida que o confronto com o rival, por se tratar de um clássico, não terá o ambiente diferente pela competição estar decidida.

"Não queremos ''carimbar a faixa''. Vamos jogar por ser um clássico. Sabemos da dificuldade que é jogar no Itaquerão, o estádio deles. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, é uma grande equipe e que foi campeã por méritos", disse Milton sobre o Corinthians na entrevista coletiva na madrugada de sexta-feira, no estádio do Morumbi.

Após a vitória sobre o vice-líder, o São Paulo subiu ao G4 do Brasileiro e recuperou a confiança. O clube vinha de derrota para o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, e ainda vivenciou a troca de técnico na última semana. Doriva foi demitido e Milton Cruz assumiu o comando interinamente até o fim da temporada. Restam ainda mais três jogos para a equipe disputar no Brasileiro e tentar garantir a vaga na Libertadores.

De acordo com o treinador, mesmo já campeão, o Corinthians não deverá jogar no domingo relaxado e sem a vontade de ganhar. "Eles têm jogadores de qualidade, competência e um grande treinador. Por isso foi campeão antecipado e fez as coisas por merecer", explicou Milton. Depois do rival, o São Paulo vai enfrentar na sequência o Figueirense, em casa, e o Goiás, como visitante.

Para domingo o treinador disse que espera contar com Rogério Ceni. O goleiro sofreu a ruptura do tendão tíbio-fibular do pé direito e tenta se recuperar. "Ainda acredito an volta dele. Talvez ele tenha condição de jogar", disse. Caso contrário, Dênis será mantido na posição.