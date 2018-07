São Paulo descarta rachão, e treina finalizações

O treino foi tão sério que a imprensa não teve acesso aos primeiros 40 minutos da atividade. Na parte aberta ao público, Washington, Dagoberto, Marcelinho Paraíba, Henrique e André Luis trabalharam finalizações em escanteios e cruzamentos, principalmente pela esquerda, através de Júnior César.

Do outro lado do campo, o mesmo Dagoberto, juntamente com Jorge Wagner, treinou cobranças de falta nas proximidades da área e pênaltis, este último item com bom aproveitamento do camisa 7. Rogério Ceni, um dos cobradores de penalidades, limitou-se apenas a participar dos treinos de cruzamento.