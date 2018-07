São Paulo descarta Roger e 'rebaixa' Clemente e Fabrício

SÃO PAULO - Roger Carvalho não renovará contrato com o São Paulo, que termina no próximo dia 15, e está livre para procurar outro clube para prosseguir sua carreira. O jogador foi informado na última quinta-feira da decisão da diretoria, que resolveu não esperar mais para vê-lo readquirindo a forma física após uma grave lesão na coxa direita.

Muricy Ramalho foi escutado pela diretoria e não impôs obstáculos à saída do atleta, que atuou em apenas dois jogos desde que foi contratado, em setembro do ano passado. A ideia inicial era que ele recuperasse condição de jogo até dezembro, disputasse o Paulistão para ganhar ritmo e aos poucos fosse ganhando espaço na equipe titular. Acontece que ele não conseguiu entrar em forma e teve desempenho sofrível nas oportunidades que teve.

A diretoria ainda cogitou prorrogar o vínculo até o fim deste ano - como estava previsto no acordo original - mas avaliou que não vale apostar no defensor enquanto garotos como Lucas Silva, formados nas categorias de base, precisam de oportunidades para crescer. Além disso, o clube terá o retorno de Rafael Toloi de empréstimo da Roma em julho e Breno ficará à disposição provavelmente no segundo semestre.

Enquanto isso, Clemente Rodríguez e Fabrício foram ''rebaixados'' e a partir desta terça-feira passam a treinar no CT de Cotia, destinado às categorias de base. Sem chances com Muricy, os jogadores ficarão separados do restante do grupo e não disputam mais nenhum jogo pelo clube. Clemente tem contrato até junho do ano que vem, já Fabrício possui vínculo até o fim do ano.