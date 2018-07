São Paulo desembarca no Chile e Ceni vê time pronto

SANTIAGO - Depois de cerca de quatro horas de viagem, a delegação do São Paulo chegou na tarde desta quarta-feira a Santiago. Na capital do Chile, a equipe joga na quinta, às 20h15, diante da Universidad Católica, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Os jogadores tricolores estavam concentrados desde a noite de terça-feira e viajaram nesta manhã para Santiago. Paulo Henrique Ganso, que estreou no domingo, diante do Náutico, fez sua primeira viagem com o elenco e diante dos chilenos deve fazer seu primeiro jogo internacional pelo clube.

O capitão Rogério Ceni, sempre o mais assediado por torcedores e jornalistas, falou sobre a partida na desembarque. "Vai ser um jogo duro, pois a Católica tem uma história em competições internacionais, aposta todas as suas fichas nesta competição e vai jogar em seu estádio, acanhado, e que eles conhecem bem. Por outro lado vejo nosso time pronto", comentou ele.