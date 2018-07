São Paulo desiste da contratação do meia chileno Valdivia

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira que desistiu da contratação do meia Valdivia, do Palmeiras. Nos últimos dias dirigentes do clube se reuniram com o jogador para negociar um acordo, mas em entrevista à Rádio Transamérica o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, disse que não houve acordo e as conversas com o chileno estão encerradas.

"Nós acabamos não chegando a um acordo. Achamos melhor ele continuar o caminho dele. Nós do São Paulo achamos melhor que essa transação não se completasse", explicou o dirigente. Valdivia tem vínculo com o Palmeiras até a próxima segunda-feira e durante a realização da Copa América, no Chile, assinou um pré-contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para onde deve viajar para se apresentar na próxima semana.

Esse compromisso com o clube árabe complicou o avanço do São Paulo, que teria de achar uma brecha jurídica para completar a transferência do meia. Valdivia chegou a se encontrar com dirigentes do clube e recebeu elogios do técnico Juan Carlos Osorio. "Tenho todo o interesse e a certeza que posso fazer um esquema com ele (Valdivia) e Ganso jogando juntos sem nenhum problema. Conversamos para ver se chegaríamos a um acordo", contou.

Além de Valdivia, o São Paulo tem negociado com o atacante Rogério, que pertence ao Náutico, e nos últimos dias trouxe dois jogadores. O atacante Wilder Guisao, do Toluca, ainda não estreou pela equipe, enquanto o zagueiro Luiz Eduardo, ex-São Caetano, já fez duas partidas como titular da defesa.