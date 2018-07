São Paulo desiste da contratação do técnico Alejandro Sabella

O São Paulo desistiu nesta quinta-feira de esperar pelo argentino Alejandro Sabella para ser o novo técnico da equipe. Os seguidos pedidos de adiamento dele para responder às propostas do clube fizeram a diretoria tricolor desistir da negociação e começar a pensar em outras opções. Em comum acordo, o presidente Carlos Miguel Aidar e o vice-presidente Ataíde Gil Guerreiro resolveram abandonar a ideia de tentar contratar o comandante da Argentina na Copa de 2014.

A investida para trazer o argentino começou há duas semanas, quando Ataíde estava em Buenos Aires para compromissos profissionais e aproveitou a estadia para conversar com Sabella. No encontro, o argentino demonstrou o interesse em assumir o comando do São Paulo, mas pediu um prazo para dar a resposta final. Neste período, o técnico iria analisar uma proposta do futebol inglês.

A data limite firmada pelo argentino terminou na última sexta-feira, mas foi esticada para até esta semana, quando novamente Sabella não deu resposta e fez a diretoria desistir. O São Paulo ainda não tinha fixado com o argentino todos os detalhes do contrato e havia apenas apresentado ao técnico as condições de trabalho. Ataíde estava otimista com a possibilidade de trazer o estrangeiro e gostou do conhecimento de Sabella sobre o clube.

Desde a saída de Muricy Ramalho no dia 6 de abril, por problemas de saúde, o São Paulo é comandado pelo interino Milton Cruz. O treinador provisório fez quatro jogos no comando da equipe, com três vitórias e uma derrota. Nesta quarta-feira, após o clássico com Corinthians, o interino evitou novamente falar em efetivação, embora tenha recebido cumprimentos de Aidar por ter conquistado a vitória.