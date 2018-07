São Paulo 'desiste' de Centurion e deve negociar o atacante argentino

O atacante Ricardo Centurión pode deixar o São Paulo nos próximos dias. O Boca Juniors e o Racing, ambos da Argentina, estão interessados no jogador e devem formalizar uma proposta nos próximos dias e a diretoria está disposta a negociá-lo, seja em definitivo ou empréstimo.

O técnico Edgardo Bauza, que deu diversas oportunidades ao jogador, parece que já não acredita que ele possa dar a volta por cima e mostrar o motivo do clube ter investido R$ 13 milhões em fevereiro do ano passado, em sua contratação.

A visão dos dirigentes e membros da comissão técnica é que Centurión sentiu o fato da torcida pegar no seu pé e desde que começaram as vaias, ele só tem caído de rendimento durante as partidas.

A negociação com o Boca, principalmente, teria como facilidade o fato do atacante ser torcedor da tradicional equipe argentina. Ele, inclusive, tinha o hábito de assistir jogos do Boca ao lado de Calleri.

Nesta quarta-feira, o atacante já deixou o time titular para a entrada de Kelvin. Sua saída também serviria para solucionar um problema criado com a chegada de Chavez e Buffarini: o excesso de estrangeiros.

No total, são seis estrangeiros no elenco: Lugano, Mena, Buffarini, Cueva, Chavez e Centurión. Mas apenas cinco podem ser relacionados para uma partida, logo, Bauza teria que sempre ser obrigado a deixar um deles de fora.