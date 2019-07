São Paulo desiste de lateral Adriano e avalia atacantes Raniel e Luciano

O São Paulo desistiu de contratar o lateral Adriano, que está livre no mercado após o término do seu vínculo com o Besiktas (TUR). O clube não chegou a um acordo financeiro com o jogador de 34 anos.

Embora estivesse sem vínculo com outro clube, o São Paulo teria de arcar com luvas (bônus pela assinatura do contrato) e salários que foram considerados caros.

Além de um lateral, o São Paulo busca um centroavante no mercado. O time tem interesse em Raniel, do Cruzeiro, e em Luciano, do Fluminense. Antes deles, o clube tentou contratar o argentino Juan Dinenno, que estava emprestado pelo Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL).

Raniel tem 23 anos e é reserva de Fred no Cruzeiro. Luciano, por sua vez, tem 26 anos e é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols. Ele pediu para não realizar o sétimo jogo pela equipe carioca no Brasileirão para poder atuar por outro time no campeonato.

O São Paulo adota cautela nas negociações, porque passa por momento financeiro complicado e atrasou pagamento de direitos de imagem a jogadores. No caso de Dinenno, por exemplo, o clube teria de gastar mais para contratá-lo.