São Paulo deve adiar prazo para definição do novo técnico da equipe

O São Paulo havia prometido a definição do técnico para até o fim desta semana, mas o prazo não deverá ser cumprido. O clube já traça um cenário com mais calma para as negociações, que não têm avançado como o esperado, e somente a partir da próxima semana a diretoria deve confirmar o acerto com o treinador que assumirá o comando do elenco em 2016.

A previsão de acerto para esta semana veio dos dois principais dirigentes do clube. No domingo o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, estipulou o prazo, reforçado no dia seguinte em entrevista coletiva pelo presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A dupla contou que a negociação estava em andamento e em um cenário otimista, o acerto viria.

A diretoria tem evitado falar publicamente sobre o tema. O time vai terminar o ano sob o comando do interino Milton Cruz. Restam os jogos contra o Figueirense, sábado, no Morumbi, e diante do Goiás, no dia 6, no estádio Serra Dourada. O São Paulo está em quarto lugar e tenta confirmar vaga na Copa Libertadores de 2016. Depois dos compromissos os jogadores vão ganhar férias e o clube vai iniciar uma reformulação do elenco.

O clube tem sido cauteloso para tomar a decisão. A postura é para evitar ainda mais desgaste, já que em 2015 o São Paulo atravessou problemas financeiros, políticos e também nos resultados, como as goleadas sofridas por rivais.

A lista de cotados para o cargo ganhou mais um nome nesta quinta-feira, com a saída de Levir Culpi do Atlético-MG. O técnico dirigiu o São Paulo em 2000 e segundo apurou o Estado, não teria interesse neste primeiro momento em retornar ao clube do Morumbi. Outros possíveis treinadores do time podem ser Paulo Autuori, sem clube, e o uruguaio Diego Aguirre, que chegou a conversar com a diretoria.