São Paulo deve anunciar nesta terça-feira a chegada de Everton

O atacante Everton deve ser confirmado oficialmente nesta terça-feira como reforço do São Paulo. O clube do Morumbi depositou o valor de 50% do valor dos direitos federativos do jogador – cerca de R$ 7,5 milhões – e vai depositar o restante para o empresário Carlos Leite. A multa rescisória é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). A última etapa para o anúncio é a realização dos exames médicos.

O técnico Diego Aguirre elogiou o jogador. “Está praticamente definido. Não sei se fica um detalhe, mas a informação que tenho é que ele está chegando. Todos que gostam de futebol gostam de um jogador dessa classe e desse nível. Ele é acima da média”, disse o treinador após a vitória sobre o Paraná, na noite desta segunda-feira.

O jogador do Flamengo não viajou com a delegação para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Vitória. O clube confirmou que a iniciativa de permanecer no Rio de Janeiro foi do próprio jogador e revela que apresentou uma proposta de aumento salarial.