São Paulo deve anunciar novo técnico até o fim desta semana

A vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem era o última entrave para o São Paulo definir o novo técnico. Com a classificação confirmada, a escolha do treinador deve sair até sábado e depois disso, a diretoria passa a concentrar mais os trabalhos na busca por reforços para a montagem do elenco no próximo ano. Os favoritos para assumir o comando são Cuca, Levir Culpi e Paulo Autuori.

Os três estão sem clube no momento e já dirigiram o time em temporadas passadas. Cuca é o nome que mais agrada nos bastidores do São Paulo, porém é quem exigiria mais investimento para contratar. O treinador estava no Shandong Luneng, da China, onde ganha um salário de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Outro dos cotados, Autuori, também estava na Ásia e dirigia o Cerezo Osaka, do Japão. Culpi acaba de deixar o Atlético-MG.

Logo depois da derrota por 6 a 1 para o Corinthians, no dia 22 de novembro, a diretoria do São Paulo chegou a prometer que ao fim daquela semana anunciaria o novo treinador. O prazo não foi cumprido pela cautela em definir um nome e o cuidado para que a negociação continue sob sigilo. O processo da escolha do comandante está centralizado no vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e no gerente de futebol, Gustavo de Oliveira.

Dos nomes cotados para o cargo pelo menos um deles já escapou. O uruguaio Diego Aguirre chegou a negociar com o clube do Morumbi e até com um time do Catar, mas na última semana assumiu o comando do Atlético-MG.