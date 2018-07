São Paulo deve fechar renovação com Denis até semana que vem

O São Paulo está perto de finalizar a renovação de contrato com o goleiro Denis. O jogador tem vínculo com o time apenas até agosto deste ano. A negociação para prolongar a permanência dele integra um pacote de renovações da diretoria com outros atletas da equipe do técnico Edgardo Bauza, como os volantes Hudson e João Schmidt, mais o meia Ganso.

"Já está tudo praticamente acertado. O contrato está apalavrado, nessa semana ou na próxima devemos anunciar a prorrogação até o final do ano que vem", afirmou Denis nesta segunda-feira. O goleiro está clube desde 2009, quando deixou a Ponte Preta, e já disputou 131 jogos pelo São Paulo.

Apesar de poder assinar pré-contrato com outro clube desde fevereiro, Denis manteve o objetivo de continuar na equipe. O goleiro herdou a titularidade de Rogério Ceni, que se aposentou no fim de 2015, e garante ter superado críticas recebidas no começo do ano pelas atuações. "Fico muito feliz de ter sobrevivido a todas as críticas. É importante você ser criticado e continuar jogando para dar a volta por cima. Estou conseguindo fazer isso", comentou.

A negociação da diretoria com Denis integra um pacote de renovações de contrato com outros jogadores importantes do elenco. Semanas atrás o clube renovou com o lateral-direito Bruno até dezembro de 2017. A preocupação é antecipar outras conversas até para ajustar salários no elenco. As próximas tentativas para renovar serão com Ganso (contrato até setembro de 2017), João Schmidt (junho do ano que vem) e Hudson (dezembro do próximo ano).