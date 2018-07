São Paulo deve anunciar zagueiro Antônio Carlos

SÃO PAULO - O São Paulo está perto de anunciar a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que está no Botafogo, até o fim de 2014. O defensor já realizou exames no CT da Barra Funda, foi aprovado e espera apenas a assinatura da documentação para ser confirmado como novo jogador do time paulista.

Reforçar a defesa virou necessidade prioritária no clube, que conta apenas com Rafael Toloi, Paulo Miranda e Edson Silva - além dos garotos Lucão e Diego. Nas últimas semanas o clube emprestou Rhodolfo para o Grêmio e afastou Lúcio por problemas disciplinares.

A situação é tão crítica que o técnico Paulo Autuori precisou improvisar o volante Rodrigo Caio pela segunda vez seguida na partida contra o Atlético-PR, nesta noite. A medida extrema se fez necessária porque Paulo Miranda e Edson Silva estão machucados e não haviam opções de confiança do treinador.

Outro que ainda pode chegar é Roger Carvalho, que pertence ao Tombense e se desligou recentemente do Bologna. Ele saiu do ex-clube antes do fechamento da janela internacional de transferências. No entanto, o ex-jogador do Figueirense seria uma aposta para os próximos meses. Ele se recupera de cirurgia na coxa direita e só deve voltar a jogar em setembro.